Оверим не выйдет на поединок против Верхувена за пояс чемпиона Glory
Украинец Адамчук проиграл в реванше россиянину на Glory 79
Прошлый бой закончился победой представителя Украины
07:30
Сергей Адамчук / фото - HTSpace
Экс-чемпион полулегкого веса, украинский кикбоксер Сергей Адамчук (40-13, 15 КО) получил свое 13-е поражение в профессиональной карьере.
Адамчук проиграл россиянину Алексею Ульянову (30-7-1, 7 КО) раздельным решением на турнире Glory 79 в Арнеме, Нидерланды.
Стоит отметить, что это не первая встреча бойцов в ринге. В декабре 2019 года бойцы уже сталкивались в рамках Glory 74. Тогда украинец оказался сильнее.
Напомним, Оверим не выйдет на поединок против Верхувена за пояс чемпиона Glory.
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