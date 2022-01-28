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Украинец в скандальном бою проиграл местному бойцу на турнире в Стамбуле

В первом раунде Михайлов отправил соперника в нокдаун, который судья не отсчитал
Кикбоксинг
22:00
Украинец в скандальном бою проиграл местному бойцу на турнире в Стамбуле

Украинский кикбоксер Алексей Михайлов (10-9-2) провел бой на турнире KOK World Series 97 в Стамбуле, Турция.

Чемпион мира среди любителей уступил местному бойцу Мукремину Гулеру (41-6-3). Хотя поединок получился весьма скандальным. Дело в том, что в первом раунде Михайлов отправил Гулера в чистый нокдаун, однако судья его не отсчитал.

Зато в третьей трехминутке уже отсчитал нокдаун украинцу, несмотря на то, что со всех повторов было четко видно, что Гулер пробил запрещенный удар – в пах.

Как итог – поражение Михайлова.

Напомним, ранее на этом турнире уступил другой представитель Украины Олег Павляк.

Сергей Остапенко
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