Украинец Крыкля в конце октября проведет защиту чемпионского титула ONE Championship
Украинский чемпион ONE Championship Крыкля узнал дату защиты титула и имя соперника
Ивент состоится в Сингапуре
18:41
Роман Крыкля / Фото - sportskeeda.comУкраинский кикбоксер первого тяжелого дивизиона Роман Крыкля (46-7) проведет защиту чемпионского пояса ONE Championship 14 января.
Оппонентом Романа станет голландско-турецкий боец Мурат Айгюн (16-1).
Поединок между Крыклей и Айгюном в Сингапуре. Об этом сообщает sportskeeda.com.
Изначально поединок должен был состояться в декабре 2020 года, но бой был отменен из-за положительного теста на коронавирус у наставника украинца. Позже бой был запланирован на 29 октября минувшего года.
Отметим, что Крыкля завоевал чемпионский титул промоушена в 2019 году.
Накануне 41-летний чемпион мира по кикбоксингу Фредерик Синистра умер из-за осложнений от коронавируса.
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