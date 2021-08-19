Вахитов рассказал, сколько зарабатывает в Glory
Украинский топ-тренер – о реванше Перейры и Вахитова: «60 на 40 в пользу Артема»
Пишенин отметил, что россиянин, вероятно, выиграет решением
16:33
Вахитов vs Перейра / Фото: Fightmag
Опытный украинский специалист Владимир Пишенин в комментарии журналисту Александру Орманжи высказался о запланированном на 4 сентября реванше между чемпионом полутяжелого веса Glory бразильцем Алексом Перейрой (32-6, 21 КО) и бывшим обладателем пояса россиянином Артемом Вахитовым (21-6, 8 КО).
«Мой прогноз: 60 на 40 в пользу Вахитова. Победа Артема по очкам. НО!!! При условии нормального судейства. Если будет такое судейство, как в первом бою, то никто не удивится победе в реванше Перейры. Если же будет нормальное, честное судейство, то Вахитов выиграет судейским решением, 60 на 40 Артему».
Напомним, что Вахитов 30 января текущего года проиграл свой титул Перейре раздельным решением судей.
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