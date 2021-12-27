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В Бельгии из-за COVID-19 умер выступавший против вакцинации чемпион мира по кикбоксингу
Синистра умер после того, как решил лечиться дома, а не в больнице
17:06
Фредерик Синистра
41-летний чемпион мира по кикбоксингу Фредерик Синистра умер из-за осложнений от коронавируса COVID-19, сообщает The Sun.
В ноябре у Синистры начались проблемы со здоровьем и он обратился к врачам.
В больнице Синистру подключили к аппарату искусственного дыхания, но затем ему стало лучше.
Кикбоксер после выписки из больницы продолжил лечение дома, где через несколько дней скончался из-за остановки сердца.
Синистра был противником вакцинации от коронавируса и критиковал власти Бельгии за ограничения.
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