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В Бельгии из-за COVID-19 умер выступавший против вакцинации чемпион мира по кикбоксингу

Синистра умер после того, как решил лечиться дома, а не в больнице
Кикбоксинг
17:06
В Бельгии из-за COVID-19 умер выступавший против вакцинации чемпион мира по кикбоксингу
Фредерик Синистра

41-летний чемпион мира по кикбоксингу Фредерик Синистра умер из-за осложнений от коронавируса COVID-19, сообщает The Sun.

В ноябре у Синистры начались проблемы со здоровьем и он обратился к врачам.

В больнице Синистру подключили к аппарату искусственного дыхания, но затем ему стало лучше.

Кикбоксер после выписки из больницы продолжил лечение дома, где через несколько дней скончался из-за остановки сердца.

Синистра был противником вакцинации от коронавируса и критиковал власти Бельгии за ограничения.

Карен Агабекян
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