Верховен провел 10-ю защиту титула супертяжелого веса, украинец Адамчук проиграл россиянину. Результаты всех боев Glory 79
В нидерландском Арнеме завершился 79-й номерной турнир организованный промоутерской компанией Glory. В главном событии вечера Рико Верхувен (48-10, 13 КО) успешно провел свою 10-ю защиту титула Glory в супертяжелом весе, победив Джамала Бен Саддика (35-7, 28 КО) в их третьем бою.
Результаты всех боев Glory 79
Рико Верхувен победил Джамал Бен Саддика техническим нокаутом (R4, 0:56) и сохранил титул Glory в супертяжелом весе;
Гохан Саки победил Джеймса Максуини техническим нокаутом (удар ногой, R2, 2:13);
Мохамед Мезуари, победил Сэмюэля Дбили техническим нокаутом (правило трех нокдаунов, R1, 2:27);
Сергей Маслобоев победил Донеги Абена раздельным решением судей;
Антонио Плазибат победил Бенджамина Адегбуи нокаутом (удар рукой, R2, 0:24);
Майкл Дуут победил Джона Кинга техническим нокаутом (коленом в корпус, R2, 1:07);
Алим Набиев победил Троя Джонса единогласным решением судей;
Алексей Ульянов победил Сергея Адамчука раздельным решением судей;
Мэтт Бейкер проиграл Серкану Озджаглаяну техническим нокаутом (удар рукой, R1, 0:58);
Стоян Копривленски победил Бруно Газани единогласным решением судей.
Напомним, Оверим не выйдет на поединок против Верхувена за пояс чемпиона Glory.
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