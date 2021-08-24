Федор Емельяненко узнал дату своего следующего боя. Среди возможных соперников – Дос Сантос и Оверим
Возвращение блудного сына. Оверим проведет поединок с легендарным Верховеном в Нидерландах
Экс-боец UFC продолжит карьеру в кикбоксерском промоушене Glory
12:23
Алистар Оверим / Фото - fansidedАнонсирован первый поединок экс-бойца UFC Алистара Оверима после увольнения из американского промоушена.
23 октября голландский ветеран проведет поединок по правилам кикбоксинга против чемпиона Glory в тяжелом весе Рико Верхувена.
Отметим, что в прошлом Оверим довольно успешно выступал по правилам кикбоксинга. Верхувен сейчас идет на победной серии из 14 боев.
Бой возглавит один из турниров промоушена 23 октября в Нидерландах. Соглашение Оверима и Glory заключено на несколько боев.
Напомним, Оверим был подписан UFC в 2011 году, однако ему так и не удалось стать обладателем пояса. Последний поединок ветеран смешанных единоборств провел 6 февраля, досрочно проиграв россиянину Александру Волкову. После этого фиаско промоушен разорвал соглашение с 41-летним бойцом.
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