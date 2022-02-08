Украинцы Дукач и Мандзий не прошли в финал одиночных заездов
Две украинки стали первыми среди тех, кто не прошел в медальный заезд Олимпиады-2022
Туницкая стала 21-й, а Стецкив – 22-й
15:15
Фото: Getty Images
Завершились третьи заезды в санном спорте на Олимпиаде-2022.
По итогам трех попыток 20 лучших проходили в четвертый заезд, где будут разыгрываться медали Игр. Украинки Юлианна Туницкая и Елена Стецкив стали двадцать первой и двадцать второй, проиграв шведке Кохале Тоу около 0,5 секунд. Хотя Елена после двух заездов находилась на 19-й строчке.
Напомним, что Антон Дукач и Андрей Мандзий также не прошли в финал соревнований в одиночном санном спорте.