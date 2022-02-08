Две украинки стали первыми среди тех, кто не прошел в медальный заезд Олимпиады-2022

Туницкая стала 21-й, а Стецкив – 22-й

Фото: Getty Images

Завершились третьи заезды в санном спорте на Олимпиаде-2022.



По итогам трех попыток 20 лучших проходили в четвертый заезд, где будут разыгрываться медали Игр. Украинки Юлианна Туницкая и Елена Стецкив стали двадцать первой и двадцать второй, проиграв шведке Кохале Тоу около 0,5 секунд. Хотя Елена после двух заездов находилась на 19-й строчке.

Напомним, что Антон Дукач и Андрей Мандзий также не прошли в финал соревнований в одиночном санном спорте.