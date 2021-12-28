Агафонов: «Тернополь» подписал, как говорили в начале, списанный материал, а сейчас делим 3-4 место»
Наставник сборной Украины по санному спорту: «Планируем получить шесть лицензий на Олимпиаду-2022»
Тарас Гарцула оценил шансы команды на Играх в Пекине
10:00
Тарас Гацула / Фото - FacebookГлавный тренер сборной Украины по санному спорту Тарас Гарцула на странице в Facebook НОК Украины поделился ожиданиями относительно количества лицензий украинских спортсменов на Олимпийские игры-2022.
«Период получения лицензий будет продолжаться до 10 января. После этапа Кубка мира в Китае, возвращаясь в Европу, не доехали 32 или 33 бокса с санями. Их задержала таможенная служба Китая. Среди них был один бокс наших двух девушек – Елены Стецкив и Елены Смаги. Потому они на следующих трех этапах выступали не на своих санях».
«В связи с тем, что ситуация влияет на отбор на Олимпийские игры, Международная федерация санного спорта обратилась в Международный олимпийский комитет с предложением изменить систему отбора. Теперь из семи этапов Кубка мира будут отбрасываться три худших. И по четырем лучшим этапам Кубка мира будет составляться отборочный рейтинг для получения лицензий на Игры».
«На сегодняшний день говорить об этом рейтинге очень трудно. Если когда-то после четвертого-пятого этапа Кубка мира уже было видно, кто на каком уровне находится, то сейчас до 10 января ни о каком рейтинге мы говорить просто не можем».
Какие шансы у наших саночников поехать на Олимпиаду?
«На сегодняшний день квоту для допуска к Олимпийским играм выполнили 12 спортсменов из Украины. Это девять львовян и трое тернопольчан. И каждый из них может попасть на Олимпийские игры. Почему так? Мы всегда готовим резерв, потому что лед скользкий – можно и травму получить, и прогадать. Различные бывают варианты. Потому у нас должен быть запас. А возможности у всех одинаковые – у кого-то одни трассы получаются лучше проехать, у кого-то другие. Поэтому сейчас делать выводы раньше времени и очень тяжело».
«Конечно, у нас есть лидеры. Среди ребят – это Антон Дукач, лидер по рейтингу по итогу 5-ти этапов. Но этот рейтинг, как я уже говорил, не объективен. Среди девушек у нас лидирует Юлианна Туницкая. А за ней следует Елена Стецкив. Это тоже необъективно. Потому что Юлианна выступала на всех соревнованиях на своих санях, а Елена – не на своих. Та же Елена Смага вообще один этап Кубка мира пропустила. Потому что не могли для нее хоть что-нибудь собрать в кучу. Пройдут еще два этапа Кубка мира и мы выберем по четыре лучших этапа у каждого и увидим рейтинг».
«С 10 по 11 января Международная федерация должна предоставить информацию на Национальный олимпийский комитет Украины и на нашу национальную федерацию о количестве полученных лицензий. 18 января Международная федерация займется перераспределением квот. Потому что может быть так, что отдельные национальные олимпийские комитеты каких-нибудь спортсменов не будут отправлять на Олимпийские игры. И тогда будет еще перераспределение квот – тех, от которых откажутся. И это продлится до 24 января. Окончательный список лицензий будет 24 января 2022 года».
Сколько украинская сборная может получить путевок на Олимпийские игры?
«Мы планируем получить шесть лицензий: два парня, две девушки и один двухместный экипаж. Это если говорить реально. Если взять старую систему, которая была до Олимпиады-2018, то у нас бы попадали на Игры три парня и три девушки. После прошедшей Олимпиады квалификационная система изменилась».
Олимпийские игры состоятся в период с 4 по 20 февраля.
Ранее стало известно, сколько Украина завоевала олимпийских лицензий в Пекин-2022.
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