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Натали Гайзенбергер – триумфатор Олимпийских игр-2022 по санному спорту
Анна Беррейтер – вторая, топ-3 замкнула Татьяна Иванова
16:57
Натали Гайзенбергер / Фото - Getty ImagesНа Олимпийских играх-2022 завершились соревнования среди женщин по санному спорту.
Немецкая спортсменка Натали Гайзенбергер выиграла золотую медаль с результатом – 3.53,454 с. Второй стала ее соотечественница Анна Беррейтер. Бронза у представительницы ОКР Татьяны Ивановой.
Олимпиада-2022. Санный спорт. Женщины
1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 3.53,454
2. Анна Беррейтер (Германия) – 0,493
3. Татьяна Иванова (ОКР) – 1,053
4. Маделин Эгле (Австрия) – 1,355
5. Ханна Прок (Австрия) – 1,370
6. Лиза Шульте (Австрия) – 1,431
7. Юлия Таубиц (Германия) – 1,979
8. Элиза Тирума (Латвия) – 1,987
Напомним, украинские саночницы Юлианна Туницкая и Елена Стецкив не сумели пройти в финальный заезд.
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