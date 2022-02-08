Две украинки стали первыми среди тех, кто не прошел в медальный заезд Олимпиады-2022
Стецкив: «Из-за нервов и давления мне не удалось справиться с эмоциями и пройти в финал Игр-2022»
Украинская саночница прокомментировала свое выступление на Олимпиаде
16:41
Елена Стецкив / Фото - Getty ImagesУкраинская саночница Елена Стецкив высказалась относительно своего результата на Олимпийских играх в Пекине.
«Трудный старт, часто бывают ошибки, потому что очень короткое расстояние между первым и вторым виражами, чтобы упаковаться. К сожалению, мне это не удалось, и 13-й вираж – тоже были ошибки».
«Думаю да, можно было улучшить. Вчера у меня не было такого переживания, а тут думаешь, что топ-20 – попадешь в четвертый заезд. Нервы, давление. Думаю, именно поэтому мне не удалось справиться с эмоциями и не пройти в финал. Как я оцениваю Пекин? Сложный. Трасса достаточно тяжелая. Относительно атмосферы она хорошая, ничего не могу сказать плохого. Разве что тесты в масках постоянно ходим».
Напомним, Стецкив завершила соревнования в Пекине-2022 на 22-й позиции.
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