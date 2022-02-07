Шепиленко на 39-й позиции завершила выступления в гигантском слаломе на Олимпиаде-2022
Украинский дуэт саночников Стахив и Лисецкий – за пределами топ-10 после третьего тренировочного заезда на Играх-2022
Лидирует австрийская пара
11:39
Стахив и Лисецкий / Фото - Getty ImagesНа Олимпийских играх в Пекине завершился третий тренировочный заезд на санях-двойках.
Украинцы Игорь Стахив и Андрей Лисецкий финишировали с 12-м результатом – 1.00,278 с. Отставание от лидеров составило 1,745 с.
Комплект медалей в этой дисциплине будут разыграны 9 февраля.
Олимпийские игры-2022. Сани-двойки. Мужчины
1. Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрия) – 58,533
2. Юрис Шицс / Андрис Шицс (Латвия) – 0,246
3. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) – 0,285
...
12. Игорь Стахив / Андрей Лисецкий (Украина) – 1,745
Ранее украинка Анастасия Шепеленко стала 39-й в гигантском слаломе на Олимпийских играх-2022.
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