Украинский олимпиец рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне Пекина-2022

Фото: НОК Украины

Представитель сборной Украины по санному спорту Антон Дукач рассказал об условиях в Олимпийской деревне накануне Игр-2022:



Все, конечно же, придерживаются дистанции. Масочный режим везде, кроме собственной комнаты и столовой. Номера удобные, климатическая система в комнатах работает нормально, можешь сам регулировать комфортную для себя температуру.

Совсем рядом есть канатная дорога, которая ведет на трассу для горнолыжников, но все, кто тут проживают, могут просто подняться на смотровую экскурсию. Мы стараемся недолго находиться на улице, стараемся себя беречь.