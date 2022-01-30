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Украинский олимпиец рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне Пекина-2022

Дукач признался, что занять себя есть чем
Olympics Пекин-2022
17:04
Украинский олимпиец рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне Пекина-2022
Фото: НОК Украины

Представитель сборной Украины по санному спорту Антон Дукач рассказал об условиях в Олимпийской деревне накануне Игр-2022:

Тут есть все для комфортного проживания: от стиральной машины до парикмахерской, тренажерного зала и разных развлечений. Можно перед стартами отвлечься и поиграть в настольный теннис, шахматы, шашки, бильярд, настольный футбол. С помощью VR-очков можно спуститься с американских горок, опуститься на дно океана или полететь в космос и даже почувствовать себя музыкантом. Также проводятся конкурсы, где можно выиграть разные сувениры. К примеру, набор олимпийских значков или талисман Зимних Игр.

Все, конечно же, придерживаются дистанции. Масочный режим везде, кроме собственной комнаты и столовой. Номера удобные, климатическая система в комнатах работает нормально, можешь сам регулировать комфортную для себя температуру.

Совсем рядом есть канатная дорога, которая ведет на трассу для горнолыжников, но все, кто тут проживают, могут просто подняться на смотровую экскурсию. Мы стараемся недолго находиться на улице, стараемся себя беречь.

Напомним, что команды сборной Украины и России на Играх-2022 посадят рядом.

Источник: noc-ukr.org Олег Шумейко-младший
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