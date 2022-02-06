Украинцы Дукач и Мандзий не прошли в финал одиночных заездов
«Все в одинаковых условиях?» Украинец после проблем Пекина-2022 не уверен, что еще вернется на Олимпийские игры
Мандзий пропустил почти все тренировки и не успел выйти на пик формы
19:04
Фото: Getty Images
Саночник Андрей Мандзий рассказал о трудностях, с которыми столкнулся на Олимпиаде-2022:
Что случилось? Не хватает заездов, не хватает тренировок. Дело в том, что с первого дня пребывания в Китае у меня был положительный результат (теста на коронавирус), и я пропустил 4 тренировки. У меня была всего одна тренировка перед Олимпийскими играми. Больше не было официальных заездов, поэтому приходилось просто ходить по трассе и смотреть на трассу вчера перед соревнованиями.
Я пропустил 3 тренировочных дня. Только сейчас я должен был выходить на пик, разобрать все ошибки. Все в одинаковых условиях? Собственно, в этот раз не совсем. Что дальше? Смотреть продолжение соревнований, помогать девочкам, двойкам, команде. Будут ли дальше Олимпийские игры? Я не знаю. Не готов еще ответить.
Напомним, что Мандзий и Антон Дукач не смогли пробиться в финал Олимпийских игр, несмотря на то, что показали лучшие личные результаты на главных стартах четырехлетия.