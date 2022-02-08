Две украинки стали первыми среди тех, кто не прошел в медальный заезд Олимпиады-2022
Юлианна Туницкая: «Счастлива, поскольку в этих трех заездах оставила себя полностью на треке»
Украинская саночница – о выступлении на Олимпийских играх-2022
16:20
Юлианна Туницкая / Фото - Getty Images18-летняя украинская саночница Юлианна Туницкая поделилась эмоциями после завершения своего выступления в личных соревнований на Олимпиаде в Пекине.
«Еще под эмоциями не хватает сил. Три заезда проехали стабильно хорошо. Небыстро, но хорошо. Сделала все, что в моих силах. Счастлива, поскольку в этих трех заездах оставила себя полностью на треке. Всем довольна и очень счастлива, что закончила свои личные соревнования именно так, чтобы потом без угрызений совести. Все было хорошо».
«На юношеских играх совсем другой уровень. Была на [юношеском] чемпионате Европы, где заняла четвертое место, и после этого уехала на чемпионат мира, где заняла, даже не помню, какое место. Все два заезда проехали супер, но ощущался уровень, ведь юниорский, взрослый турниры и Олимпиада – на взрослом очень высокий уровень. Конечно, есть над чем расти, прежде всего, в техническом плане. Поскольку вся Украина и мир видели: три заезда – стабильно, ровно. Лидеры падали, но в таблице находятся выше, чем мы. Так что есть над чем работать в плане техники и прочего».
Напомним, Туницкая завершила выступление на Олимпийских играх с 21-м результатом.
Комментарии 0