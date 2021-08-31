11 сентября состоится матчевая встреча сборных профессиональных бойцов Украины и Турции

Поединки пройдут в спорткомплексе «КНУБА»

11 сентября 2021 года в спорткомплексе «КНУБА» состоится матчевая встреча национальных сборных команд профессиональных бойцов Украины и Турции.

Организатором турнира является Федерация профессионального кикбоксинга Украины.

На встрече состоится 5 боёв в рамках матчевой встречи Украина - Турция, бой за звание чемпиона Украины, а также будут проводиться разогревочные бои. Начало мероприятия в 19:00.

В перерывах между боями будет выступать украинский исполнитель Tricky Nicki, а также, единственный в Украине, женский оркестр.