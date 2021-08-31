11 сентября состоится матчевая встреча сборных профессиональных бойцов Украины и Турции

Плей-офф чемпионата Европы. Швеция — Нидерланды. Видео трансляция
17:30
11 сентября 2021 года в спорткомплексе «КНУБА» состоится матчевая встреча национальных сборных команд профессиональных бойцов Украины и Турции.
Организатором турнира является Федерация профессионального кикбоксинга Украины.
На встрече состоится 5 боёв в рамках матчевой встречи Украина - Турция, бой за звание чемпиона Украины, а также будут проводиться разогревочные бои. Начало мероприятия в 19:00.
В перерывах между боями будет выступать украинский исполнитель Tricky Nicki, а также, единственный в Украине, женский оркестр.
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