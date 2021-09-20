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12 боев, много крови и презентация промоушена. Впервые в Кременчуге прошел международный турнир ММA «Fighting Night Storm»

В главном событии Максим Пашков уступил Расулу Тезекбаеву
MMA
16:15
12 боев, много крови и презентация промоушена. Впервые в Кременчуге прошел международный турнир ММA «Fighting Night Storm»

Смесь адреналина, волнение и радость побед – 18 сентября на ледовой арене «Айсберг» в Кременчуге было действительно жарко. На ринге в ожесточенных поединках встретились лучшие бойцы ММА из Украины и других стран.

Первые два столкновения завершились техническими нокаутами, далее бойцы еще больше стали разогревать публику и демонстрировать незаурядные умения и волю к победе: быстрые удары руками и ногами, захваты, болевые и удушающие приемы.

Однако, настоящим украшением и изюминкой турнира стали 5 впечатляющих главных поединков в Main card. Именно в главных боях вечера украинские бойцы померились силами с сильнейшими представителями ММА со всего мира, показав украинскую школу и волю к победе.

Так, украинец Максим Пашков уступил Расулу Тезекбаеву из Кыргызстана – 3 раунда, победа единогласно. Однако, украинский боец точно дал жару в октагоне и не давал спуску своему оппоненту.

Роман Головинов из Харькова уступил Дмитрию Гриценко из Киева единогласным решением судей.

Одним из самых ярких боев вечера стала схватка Геогрия Табатадзе из Грузии и Роберта Воробьева из Украины. И если с первых секунд встречи казалось, что преимущество на стороне гостя из Грузии, то на 3 минуте и 33 секунде украинец выборол победу удушающим приемом.

«На самом деле план был рубиться в стойке. После первого пропущенного подумал, черт с этим планом я же могу бороться», – сказал после победы Воробьев.

В тяжелой категории серб Аднан Алич не смог преодолеть украинского бойца Александра Пысанко – технический нокаут.

А на десерт в ожесточенном поединке сошлись топовые спортсмены Анатолий Сафронов (Харьков) и Максим Сергеев (Кременчуг). Кременчужанин на 2 мин 40 секунде одолел своего соперника болевым приемом кимура.

Отметим, что накануне турнира президент Professional Fighting Legue «Storm» Сергей Помазунов рассказал, что подобные турниры планируют проводить систематически.

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