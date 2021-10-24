40-я победа Федора Емельяненко и другие результаты Bellator 269
Завершился турнир Bellator 269.
В главном событии шоу легендарный Федор Емельяненко (40-6) досрочно победил Тимоти Джонсона (15-8).
Также в основном карде победил двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов (13-0).
Результаты Bellator 269:
Основной кард:
Федор Емельяненко победил Тимоти Джонсона нокаутом в 1-м раунде
Саид Соума победил Виталия Минакова техническим нокаутом (травма соперника) в 3-м раунде
Усман Нурмагомедов победил Патрика Пиетилу удушением сзади в 1-м раунде
Анатолий Токов победил Шарафа Давлатмуродова раздельным решением судей
Прелимы:
Кирилл Сидельников победил Рэба Трусдейла техническим нокаутом в 1-м раунде
Катажина Садура победила Дарину Маздюк техническим нокаутом во 2-м раунде
Ирина Алексеева победила Стефани Пейдж единогласным решением судей
Никита Михайлов победил Брайана Мура единогласным решением судей
Алексей Шуркевич победил Грачика Бозиняна нокаутом в 1-м раунде
Эйден Ли победил Александра Осетрова удушением сзади в 1-м раунде
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