Чендлер: «Оливейра достоин звания «Боец года»
А как же Макгрегор? Оливейра просит фанатов выбрать ему соперника
Чарльз может подраться с Гэтжи, Конором либо с победителем боя Махачев – Дариуш
09:59
Чарльз Оливейра / Фото: Getty Images
Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (32-8) в Instagram попросил болельщиков выбрать себе соперника.
«Давайте начнем этот год с опроса. Кого бы вы хотели увидеть в качестве моего следующего соперника?».
Напомним, Оливейра выиграл 10 последних поединков. В 2021-м Чарльз выиграл чемпионский пояс в бою с Майклом Чендлером. А в крайнем поединке он задушил Дастина Порье.
Ранее сообщалось, что Оливейра может подраться с Конором Макгрегором.
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