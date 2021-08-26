А как же Нуньес? Кормье назвал сильнейшую девушку-бойца

Даниэль уверен, что чемпионка PFL не имеет равных





Кайла Харрисон / Фото: PFL

Экс-чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье дал свой комментарий по поводу чемпионке PFL в легком весе и олимпийской золотой медалистке по дзюдо Кайле Харрисон (11-0). Слова «Ди Си» приводит портал ESPN MMA.



«Нет больше таких, как Кайла Харрисон. Ни у кого больше нет того, что есть у нее. Даже у Кристины «Киборг» и Аманды Нуньес. Я не знаю, кто сейчас во всем мире мог бы победить Кайлу Харрисон. Не могу сказать, что она вообще кому-то проиграет».

Напомним, ранее Харрисон просто уничтожила свою соперницу, доминируя над ней весь бой.