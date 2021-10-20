А как же защемление нерва в спине? Стерлинг похвалился большими весами в становой тяге

Американец ранее из-за травмы снялся с боя против Петра Яна





Алджамейн Стерлинг / Фото: YouTube

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) в Instagram опубликовал видео, на котором делает становую тягу с весом 140 кг на 6 раз.

Напомним, ранее Стерлинг снялся с боя против Петра Яна из-за проблем со спиной.