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А не староват ли для такого? Александр Емельяненко планирует четыре боя за четыре месяца

40-летний ветеран не планирует сбавлять обороты
MMA
17:09
А не староват ли для такого? Александр Емельяненко планирует четыре боя за четыре месяца
Александр Емельяненко / Фото: Instagram

Менеджер Александра Емельяненко (28-8-1) Азамат Бостанов заявил, что его подопечный проведет четыре поединка до конца года.

Бой с Минеевым пока не согласован, но речь идет о конце декабря. У нас запланировано четыре боя за четыре месяца. 

Скорее всего, после Тарасова будет бой с Джиганом, но мы сейчас еще ведем переговоры с Дациком. Будет либо Дацик, либо Джиган, а потом – Владимир Минеев.

Напомним, что поединок с Артемом Тарасовым пройдет 18 сентября.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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