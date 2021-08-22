Стала известна дата следующего поединка Александра Емельяненко
А не староват ли для такого? Александр Емельяненко планирует четыре боя за четыре месяца
40-летний ветеран не планирует сбавлять обороты
17:09
Александр Емельяненко / Фото: Instagram
Менеджер Александра Емельяненко (28-8-1) Азамат Бостанов заявил, что его подопечный проведет четыре поединка до конца года.
Бой с Минеевым пока не согласован, но речь идет о конце декабря. У нас запланировано четыре боя за четыре месяца.
Скорее всего, после Тарасова будет бой с Джиганом, но мы сейчас еще ведем переговоры с Дациком. Будет либо Дацик, либо Джиган, а потом – Владимир Минеев.
Напомним, что поединок с Артемом Тарасовым пройдет 18 сентября.
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