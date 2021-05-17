Абдель-Азиз: «Джейку Полу не хватит медицинской страховки, чтобы покрыть лечение после боя с Усманом»
Абдель-Азиз: «Джейк Пол выбьет все дерьмо из Макгрегора»
Известный менеджер отдал должное известному видеоблогеру
17 мая 14:52
Али Абдель-Азиз / Фото - mmafightingПопулярный менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что ему симпатизирует американский видеоблогер Джейк Пол.
По словам Абдель-Азиза, Пол финиширует в боксерском поединке экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-5), если их выход в ринг состоится.
«Мне нравится Джейк Пол. Знаете почему? Потому что он настоящий. Когда он начал говорить о семье и детях Макгрегора, то сказал, что делает это потому, что Конор говорил о семье Нурмагомедова. Поэтому мне нравится Джейк Пол. Я думаю, что он выбьет все дерьмо из Макгрегора и всех его товарищей по команде, если сможет встретиться с ними в ринге. Так же мне нравится брат Джейка – Логан. Они грамотно раскручивают свои поединки и делают шоу».
Напомним, что Пол провел на профессиональном ринге три поединка, в последнем нокаутировал экс-чемпиона Bellator и ONE Championship Бена Аскрена.
Накануне президент UFC Дэйна Уайт жестко проехался по промоутерской компании Triller и Джейке Поле.
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