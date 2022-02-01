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Абдель-Азиз хочет организовать бой Усмана против Адесаньи

Менеджера не смущает, что бойцы являются друзьями
MMA
01 февраля 10:36
Абдель-Азиз хочет организовать бой Усмана против Адесаньи
Адесанья и Усман

Менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе нигерийца Камару Усмана (20-1) Али Абдель-Азиз заявил, что хочет организовать бой своего подопечного против обладателя пояса в среднем весе Исраэля Адесаньи (21-1).

Все бы ничего, но оба бойца являются уроженцами Нигерии и хорошо общаются друг с другом.

«Я хочу, чтобы Усман победил Эдвардса, после чего он бы встретился с Адесаньей в бою за титул чемпиона среднего веса. Камару и Исраэль – классные ребята, но я сомневаюсь, что они лучшие друзья. Уверен, что если им предложат достаточно денег, то они подерутся даже на парковке.

Я знаю, как все работает. Это не имеет ничего общего с лояльностью, поскольку эти ребята не похожи на партнеров по тренировкам или братьев. Они оба африканцы и это что-то значит, но в итоге, я член команды Усмана. Я хочу, чтобы до того времени, как он завершит карьеру, у него было два титула. Да, я эгоистичен и жаден, но считаю, что Камару заслуживает этого.

Знаю, что Дэйна Уайт также хочет этот бой и я хочу его увидеть. В их поединке есть смысл, поскольку он будет достаточно денежным. Я хочу увидеть этот поединок сейчас. Думаю, фанаты также поддерживают такое мнение».

Напомним, ранее Хамзат Чимаев заявил, что разобьет Усмана за две минуты.

 

Карен Агабекян
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Исраэль Адесанья Камару Усман Али Абдель-Азиз

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