Оливейра: «Дос Аньос победит Махачева. Он станет настоящим испытанием для Ислама»
Абдель-Азиз назвал самого недооцененного бойца UFC
Популярный менеджер уверен, что россиянин способен побеждать и в других дивизионах
13 сентября 13:25
Ислам Махачев / Фото - TwitterИзвестный американский менеджер Али Абдель-Азиз на своей странице в Twitter назвал российского легковеса Ислама Махачева (19-1) самым недооцененным бойцом UFC.
«Ислам Махачев – самый недооцененный боец в UFC. Уверен, он способен победить многих средневесов».
Напомним, 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби Махачев проведет бой с экс-чемпионом легкого дивизиона, бразильским ветераном Рафаэлем Дос Аньосом (30-13).
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