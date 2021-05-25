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Абдель-Азиз: «После того как Хабиб завершил карьеру, ему предложили 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером»

Непобежденный дагестанец отклонил данное предложение
MMA
16:55
Абдель-Азиз: «После того как Хабиб завершил карьеру, ему предложили 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером»
Хабиб Нурмагомедов / фото - Getty Images

Али Абдель-Азиз, менеджер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, утверждает, что его подопечному предлагали 100 миллионов долларов за бой с легендой мирового бокса Флойдом Мейвезером.

По словам Абдель-Азиза, непобежденный дагестанец отклонил это предложение, поскольку пообещал своей матери, что больше никогда не будет драться.

Цитирует менеджера портал sportskeeda.com:

«После того как Хабиб завершил карьеру, ему предложили 100 миллионов долларов за бой с Флойдом Мейвезером. 100 миллионов долларов. Можете спросить Флойда или кого угодно. Но Хабиб сказал: «Нет, я завершил карьеру. Я сказал своей матери, что ушел. Я буду держать слово, данное матери. Если моя мать скажет мне, чтобы я снова дрался, то, возможно, я выступлю, однако сейчас она говорит мне, чтобы я не дрался».

Он выходец из мусульманской культуры. Мы очень уважаем своих матерей. Без их разрешения мы не можем попасть на небеса».

Али Абдель-Азиз заявил, что ему симпатизирует американский видеоблогер Джейк Пол.

Рене Тер Велде
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Теги

Хабиб Нурмагомедов Флойд Мейвезер Али Абдель-Азиз

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