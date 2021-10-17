Абдель-Азиз: «Уверен, что Чикадзе и Волкановски нокаутирует»

Гига Чикадзе / Фото: usatoday.com

Менеджер Али Абдель-Азиз высказался mmajunkie.usatoday.com о своем подопечном Гиги Чикадзе (14-2) перед боем с Келвином Каттаром (22-5).



Он будет чемпионом. Он самый опасный соперник для Волкановски, поскольку у него поставлены удары руками и ногами, у него отличный грэпплинг и безупречная защита от тейкдаунов. Если люди считают Гигу лишь кикбоксером, то они сильно ошибаются.

Гига чемпион мира по джиу-джитсу в ги и многие этого не знают. Все говорили, что Барбоза лучший ударник в дивизионе, но мы видели, что произошло. В бою с Чикадзе он выглядел как любитель. Если они подерутся 10 раз, то Гига нокаутирует его 10 раз. Я уверен, что он и чемпиона нокаутирует. Келвин Каттар очень крепкий парень, поэтому я не буду говорить, что мы и его отключим, но такая вероятность существует. Я думаю, Гига одержит уверенную победу и покажет красивый бой для фанатов».