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Абдель-Азіз вважає Ковінгтона геєм

Менеджер розповів, чому Колбі оточує себе красивими жінками
MMA
19:59
Абдель-Азіз вважає Ковінгтона геєм
Алі Абдель-Азіз / Фото: middleeasy.com

Алі Абдель-Азіз, менеджер чемпіона UFC Камару Усмана (20-1), вважає Колбі Ковінгтона (17-3) представником сексуальних меншин.

Менеджер згадав, що Ковінгтон любить записувати відео та публікувати фото в оточенні сексуальних жінок.

«Мені здається, що йому дуже некомфортно з собою. Всі ці його штучки – я не думаю, що йому подобаються жінки. Я щиро вірю, то цій людині не подобаються жінки. Ні, чорт забирай.

Якщо йому подобаються чоловіки, то я його не засуджую. Так, я думаю, що він гей. Він найкрутіший, найгейський засранець на цій планеті».

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася фотографія зламаного зуба Ковінгтона після бійки у ресторані з Хорхе Масвідалем.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Ковінгтон програв Усману в реванші.


Карен Агабекян
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Али Абдель-Азиз Колби Ковингтон

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