Абдель-Азіз вважає Ковінгтона геєм

Менеджер розповів, чому Колбі оточує себе красивими жінками

Алі Абдель-Азіз / Фото: middleeasy.com

Алі Абдель-Азіз, менеджер чемпіона UFC Камару Усмана (20-1), вважає Колбі Ковінгтона (17-3) представником сексуальних меншин.

Менеджер згадав, що Ковінгтон любить записувати відео та публікувати фото в оточенні сексуальних жінок.

«Мені здається, що йому дуже некомфортно з собою. Всі ці його штучки – я не думаю, що йому подобаються жінки. Я щиро вірю, то цій людині не подобаються жінки. Ні, чорт забирай. Якщо йому подобаються чоловіки, то я його не засуджую. Так, я думаю, що він гей. Він найкрутіший, найгейський засранець на цій планеті».

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася фотографія зламаного зуба Ковінгтона після бійки у ресторані з Хорхе Масвідалем.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Ковінгтон програв Усману в реванші.



