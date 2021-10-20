Абдель-Азиз запретил Кори Андерсону давать интервью топовому MMA-журналисту

Али Абдель-Азиз / Фото: Asian MMA

Журналист Ариэль Хельвани в эфире своего шоу Час MMA рассказал, что менеджер Кори Андерсона (16-5) Али Абдель-Азиз запрещает бойцу частвовать в его шоу.



И это меня шокировало по двум причинам. Во-первых, Bellator платит Кори, а Кори платит Али. Во-вторых, не я связываюсь с бойцами Dominance MMA, это они выходят на меня, как это было недавно с Гигой Чикадзе. Я говорю им, чтобы они обсудили все со своим менеджером и дали мне ответ. В четверг Кори связался со мной и сказал, что хочет дать интервью. То же было и с Дереком Брансоном.

Я устал от этого. Если хотите давать интервью на шоу, то давайте, не хотите – отлично, поскольку у меня много других людей, с которыми можно поговорить.

Поздравляю Кори с огромной победой и я очень рад за него. Этот случай ни капли не меняет моего мнения о нем как о человеке. Просто меня раздражает, что приходится делать перестановки».