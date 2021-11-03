Экс-чемпион UFC продолжит карьеру в боксе. Он уже бросил вызов Джошуа, Уайлдеру и Фьюри
Абдурахимов и Аспинэлл проведут очный поединок в 2022 году
Противостояние, вероятнее всего, состоится в марте
12:49
Том Аспинэлл / Фото - UFCИзвестный российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов (20-6) свой следующий поединок намерен провести 19 марта на одном из турниров UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США) против британского нокаутера Тома Аспинэлла (11-2). Об этом сообщает MMA Junkie.
Свой последний бой Абдурахимов проводил в сентябре этого года и проиграл техническим нокаутом во 2-м раунде Крису Докосу.
Что касается Аспинэлла, то он последний поединок провел также в сентябре и одержал победу техническим нокаутом в 1-м раунде над Сергеем Спиваком.
Напомним, Спивак принял поединок с Аспинэллом на коротком уведомлении.