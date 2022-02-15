Адесанья в социальных сетях снова взялся за троллинг Джона Джонса
Адесанья: «Если Уиттакер выиграет несколько хороших побед, то, уверен, мы увидимся в будущем»
Роберт не получит скорый реванш
14:58
Уиттакер - Адексанья / Фото: usatoday
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья
(22-1) прокомментировал заявление Роберта Уиттакера (23-6), который хочет с ним провести третий бой.
«Я сказал: «Может быть». Сказал Робу, что если он выиграет несколько хороших побед, то, уверен, мы увидимся в будущем.
Обычно я говорю это для того, чтобы похвалить их: «Ах, хорошая работа, парень». Но посмотрим. Дивизион полон убийц и я с нетерпением жду свежее мясо».
Напомним, ранее Адесанья выиграл второй поединок с Адесаньей.
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