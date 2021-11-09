Адесанья верит в победу Хукера над Махачевым: «Этот бой у Дэна в кармане»
Адесанья намерен вскоре выйти в октагон против своего обидчика в кикбоксинге
Соперник чемпиона UFC накануне дебютировал в промоушене
19:59
Исраэль Адесанья / Фото - guardian.ngЧемпион UFC в среднем дивизионе Исраэль Адесанья (21-1) поделился мнением относительно дебюта бразильца Алекса Перейры (4-1) в UFC.
Цитирует Адесанью mmajunkie.usatoday.com.
«Нам нужны новые лица в дивизионе, особенно учитывая то, что уже приходится заходить на второй круг. Так что, хорошая работа, Перейра – это было неплохо! Я замечаю, что все так цепляются за эту его победу надо мной, будто на ней все и закончилось. Надеюсь, дела у него пойдут хорошо, он поднимется в рейтинге и я увижусь с ним через четыре боя».
«Они показывают нокаут, но не показывают, что было до него. Я причинил ему серьезный ущерб, и при этом я бил только руками, потому что был молод и пытался что-то кому-то доказать. Теперь все иначе, я уже другой человек. Что нас не убивает, то делает сильнее».
Напомним, Перейра дважды побеждавший Адесанья в кикбоксинге, в минувшие выходные на турнире UFC 268 ударом коленом нокаутировал Андреаса Михайлидиса.
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