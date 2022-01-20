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Адесанья назвал фаворита противостояния Нганну – Гане
Чемпион UFC уверен, что поединок будет конкурентным
13:40
Исраэль Адесанья / фото - Getty Images
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (21-1) поделился своими ожиданиями от грядущего объединительного поединка между обладателем полноценного титула в тяжелом дивизионе Фрэнсисом Нганну (16-3) и временным чемпионом Сирилом Гане (10-0).
Адесанью цитирует ресурс sportskeeda.com:
«Я предсказывают, что Фрэнсис победит нокаутом во втором или третьем раунде. Я солгу, если скажу, что это будет легкий бой и легкая задача, поскольку Сирил Гане – это вам, черт побери, не шутка. Я чувствую, что он главная угроза правлению Фрэнсиса в тяжелом весе. Никто другой даже рядом не стоит».
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция.
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