Адесанья – о реванше с Веттори: «Я давно не получал такого удовольствия от поединка»

Исраэль Адесанья / фото - getty images

В главном событии шоу UFC 263 в Глендейле чемпион среднего веса нигериец Исраэль Адесанья (21-1) выиграл решением судей у итальянца Марвина Веттори (17-5-1). В интервью YouTube каналу Flagrant 2 Адесанья заявил, что получил от боя огромное удовольствие, признавшись, что поединок оказался легче, чем он ожидал.

Они переживали из-за предыдущего боя, потому что там, когда я думал, что подбил его и нужно добивать, он валил меня. Но я знал, что Веттори не сможет держать меня на земле, как бы он ни пытался. Но все равно тренеры сказали мне действовать аккуратнее.

А так да, мне было весело, я давно не получал такого удовольствия от поединка. Я игрался, потому что он был суперскучным, а я подкалывал его, пытался развлекать публику. Я такого давненько не делал, так что это было здорово».