Адесанья: «Уиттакер получил титульный шанс и станет следующим, кто проиграет»
Адесанья показал актуальную форму за пять дней до реванша с Уиттакером
Новозеландец завершил подготовку к поединку с австралийцем
21:25
Исраэль Адесанья / фото - Getty Images
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (21-1) завершил подготовку к долгожданному реваншу с бывшим обладателем титула Робертом Уиттакером (23-5), который состоится уже на этих выходных в Техасе и возглавит турнир UFC 271.
«Вы можете попытаться скопировать рецепт, но соус уже не будет таким».
Исраэль Адесанья высказался в адрес Роберта Уиттакера.
Комментарии 0