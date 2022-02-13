Адесанья – после победы над Уиттакером: «Я здесь чемпион. Хотите пояс? Попробуйте отнять»
На турнире UFC 271 в Хьюстоне чемпион среднего веса Исраэль Адесанья (22-1) выиграл реванш с экс-чемпионом Робертом Уиттакером (23-6).
В послематчевом комментарии пресс-службе UFC Адесанья подвел итоги поединка, похвалив Уиттакера за проделанную работу.
«Я знал, что Роберт придет со всем и знал, что он пойдет до конца, потому что прошлый раз я забрал у него все. Ему было нечего терять. Как уже говорил - я здесь чемпион, хотите пояс, заберите его.
Я старался вытянуть Уиттакера, но он поработал над своим боксом. Также я пытался разбить его ногу, потому что это работало, но, когда Роберт понял, что с ней проблемы, начал действовать очень осторожно, защищался. Хочу отдать должное Уиттакеру и его тренеру по боксу. Я знал, что мой соперник попытается скопировать план Блаховича, но я большой пес на этом районе. Так что он не мог повалить меня.
На июнь пока большой турнир не запланирован. Я слышал, что Джаред Каннонье сегодня проделал отличную работу. Так что в следующий раз я помечу эту клетку в июне. Следите за новостями».
Напомним, Деррик Льюис проиграл Таю Туивасе на турнире UFC 271.
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