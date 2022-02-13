Адесанья – после победы над Уиттакером: «Я здесь чемпион. Хотите пояс? Попробуйте отнять»

Исраэль Адесанья / фото - Getty Images

На турнире UFC 271 в Хьюстоне чемпион среднего веса Исраэль Адесанья (22-1) выиграл реванш с экс-чемпионом Робертом Уиттакером (23-6).

В послематчевом комментарии пресс-службе UFC Адесанья подвел итоги поединка, похвалив Уиттакера за проделанную работу.

Я старался вытянуть Уиттакера, но он поработал над своим боксом. Также я пытался разбить его ногу, потому что это работало, но, когда Роберт понял, что с ней проблемы, начал действовать очень осторожно, защищался. Хочу отдать должное Уиттакеру и его тренеру по боксу. Я знал, что мой соперник попытается скопировать план Блаховича, но я большой пес на этом районе. Так что он не мог повалить меня.

На июнь пока большой турнир не запланирован. Я слышал, что Джаред Каннонье сегодня проделал отличную работу. Так что в следующий раз я помечу эту клетку в июне. Следите за новостями».