Адесанья предположил, что может побороться за чемпионский титул полутяжелого веса с Джонсом

Новозеландец жаждет поединка с «Боунсом»

Исраэль Адесанья / фото - bleacherreport.com

Чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья (21-1) в очередной раз заявил, что со временем намерен предпринять еще одну попытку в завоевании чемпионского титула в полутяжелом дивизионе.

Адесанью цитирует портал mmafighting.com:

«История еще не закончена. Есть способы, благодаря которым мое возвращение в полутяжелый вес еще возможно. Так что следите за новостями».

Также Исраэль предположил, что на то время, когда он вернется в полутяжелый дивизион, чемпионом этой весовой категории снова станет американец Джон Джонс (26-1).

«Я предпринял попытку в завоевании чемпионского титула в полутяжелом весе, но не вышло. Но я определенно собираюсь снова бороться за этот пояс. Меня не интересует, кто на тот момент будет держать его. Возможно, этот будет Джон Джонс. Потому что если он не сможет добиться успеха в тяжелом весе, то вернется в сове родное подразделение. Так что есть много вариантов написать историю».

Исраэль Адесанья с уверенностью заявил, что проведет поединок против Джона Джонса.