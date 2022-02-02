Адесанья: «Предсказываю, что снова вздрючу Уиттакера»
Чемпион среднего веса UFC Исраэль Адесанья (21-1) в интервью порталу MMAJunkie поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша против Роберта Уиттакера (23-5), который состоится 12-го февраля, в рамках 271 номерного турнира UFС.
«Я предсказываю, что снова вздрючу Уиттакера. Он не может биться со мной в стойке, поэтому я знаю, что ему придется переходить к грэпплингу. В прошлый раз он говорил, что Келвин Гастелум дал ему ключ к победе надо мной. Теперь Уиттакер рассказывает, что ключ ему дал Ян Блахович. Ему нужно придумать собственный ключ. Если он хочет скопировать чужую работу, то пусть по-любому попытается, ведь в нашем прошлом бою это очень хорошо закончилось.
Возможно, Уиттакер извлек урок из своего поражения в прошлом бою. Может, этого хватит на раунд, но поверьте мне, он снова вернется к этим ошибкам. Как только Уиттакер почувствует себя так же, как в прошлый раз, он не будет знать, куда повернуться. В том бою он даже не боролся со мной, поэтому не прочувствовал меня. Можете спросить любого из моих предыдущих соперников, и они вам расскажут. Как только он почувствует мой грэпплинг, то снова будет шокирован».
Напомним, Абдель-Азиз хочет организовать бой Усмана против Адесаньи.
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