Адесанья: «Предсказываю, что снова вздрючу Уиттакера»

Исраэль Адесанья / фото - Getty Images

Чемпион среднего веса UFC Исраэль Адесанья (21-1) в интервью порталу MMAJunkie поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша против Роберта Уиттакера (23-5), который состоится 12-го февраля, в рамках 271 номерного турнира UFС.

Возможно, Уиттакер извлек урок из своего поражения в прошлом бою. Может, этого хватит на раунд, но поверьте мне, он снова вернется к этим ошибкам. Как только Уиттакер почувствует себя так же, как в прошлый раз, он не будет знать, куда повернуться. В том бою он даже не боролся со мной, поэтому не прочувствовал меня. Можете спросить любого из моих предыдущих соперников, и они вам расскажут. Как только он почувствует мой грэпплинг, то снова будет шокирован».