Адесанья рассказал, будет ли он подниматься в полутяжелый дивизион

Как минимум, еще один поединок новозеландец проведет в среднем весе

Исраэль Адесанья / фото - UFC Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) после победы в реванше с Робертом Уиттакером (23-6) в мэйн-ивенте турнира UFC 271 на пресс-конференции сообщил, что в будущем намерен еще раз испытать себя в полутяжелом дивизионе. «Думаю, в будущем я вернусь в полутяжелый дивизион, но сейчас мне нравится свежее мясо в среднем весе, и я рад, что у меня есть новый претендент в лице Каннонье. Я предвкушаю июнь. Полагаю, этот бой пройдет в июне, хотя решаю не только я, но и мои тренеры. Но я уверен, что они согласятся. Думаю, они согласятся на это». Исраэль Адесанья победил единогласным решением судей Роберта Уиттакера.

Рене Тер Велде