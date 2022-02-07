Стал известен файткард турнира UFC 271: Адесанья – Уиттакер
Адесанья: «Уиттакер получил титульный шанс и станет следующим, кто проиграет»
Новозеландец настроен на победу в реванше с австралийцем
17:30
Исраэль Адесанья / фото - bleacherreport.com
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (21-1) высказался в адрес своего следующего соперника Роберта Уиттакера (23-5).
Новозеландца цитирует портал Fox Sports:
«Как это, он ненавидел меня, а теперь резко перестал? Я знаю этого парня, потому что уже дрался с ним.
Наш реванш несколько раз переносили. Так что я провел некоторое время, изучая его, и могу заявить, что, эти слова – ложь.
Многие парни желают мне смерти. Просто сейчас он получил титульный шанс и станет следующим, кто проиграет».
Реванш Исраэля Адесаньи и Роберта Уиттакера состоится в главном событии UFC 271.
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