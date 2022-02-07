Адесанья: «Уиттакер получил титульный шанс и станет следующим, кто проиграет»

Исраэль Адесанья / фото - bleacherreport.com

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (21-1) высказался в адрес своего следующего соперника Роберта Уиттакера (23-5).

Новозеландца цитирует портал Fox Sports:

Наш реванш несколько раз переносили. Так что я провел некоторое время, изучая его, и могу заявить, что, эти слова – ложь.

Многие парни желают мне смерти. Просто сейчас он получил титульный шанс и станет следующим, кто проиграет».