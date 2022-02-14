Адесанья рассказал, будет ли он подниматься в полутяжелый дивизион
Адесанья в социальных сетях снова взялся за троллинг Джона Джонса
Нигериец напомнил Джону об его аресте за домашнее насилие
14 февраля 16:48
Исраэль Адесанья, Джон Джонс
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) в Twitter потроллил своего давнего врага Джона Джонса (26-1).
Адесанья опубликовал фото, где спортсмен заматывает бинты на руках и вспомнил арест Джонса за избиение своей невесты.
«Джон Джонс заворачивает подарок на День Святого Валентина для своей невесты
С Днем Святого Валентина. Дорог не подарок, дорого внимание».
Напомним, ранее Адесанья в четвертый раз защитил свой чемпионский титул, тяжело выиграв у Роберта Уиттакера.