Хукер не против поставить все свои сбережения на победу над Махачевым
Адесанья верит в победу Хукера над Махачевым: «Этот бой у Дэна в кармане»
Новозеландец поддержал своего соотечественника
30 октября 14:25
Фото: sportskeeda.com
Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (21-1) считает, что легковес Дэн Хукер (21-10) сможет победить россиянина Ислама Махачева (20-1) на турнире UFC 267, который сегодня, 30 октября, состоится в Абу-Даби (ОАЭ).
Адесанью цитирует ресурс sportskeeda.com:
«Я чувствую, что поведение и идея Хукера перед этим боем сводятся к одному: у них у всех идет кровь. Дэн сказал: «Они надевают свои штаны так же, как это делаю я». Он понимает, о чем говорит.
Хукер заявил: «Вы ставите на лошадь, которая проиграет». И я верю в это, потому что я верю в свою команду. Я знаю, через какую фигню мы прошли, знаю, что мы справились с серьезным дерьмом. Так что этот бой у Дэна в кармане.
Особенный только Хабиб, и я видел его вживую. Его предел находится намного дальше, чем у большинства членов его команды».
Дэн Хукер не сомневается в своей победе в предстоящем поединке против Ислама Махачева на UFC 267.
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