Адесанья верит в победу Хукера над Махачевым: «Этот бой у Дэна в кармане»

Фото: sportskeeda.com

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (21-1) считает, что легковес Дэн Хукер (21-10) сможет победить россиянина Ислама Махачева (20-1) на турнире UFC 267, который сегодня, 30 октября, состоится в Абу-Даби (ОАЭ).

Адесанью цитирует ресурс sportskeeda.com:

Хукер заявил: «Вы ставите на лошадь, которая проиграет». И я верю в это, потому что я верю в свою команду. Я знаю, через какую фигню мы прошли, знаю, что мы справились с серьезным дерьмом. Так что этот бой у Дэна в кармане.

Особенный только Хабиб, и я видел его вживую. Его предел находится намного дальше, чем у большинства членов его команды».