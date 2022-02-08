Адесанья показал актуальную форму за пять дней до реванша с Уиттакером
Адесанья: «Я хочу как минимум три боя в этом году»
Новозеландец поделился планами на 2022-й
09:50
Исраэль Адесанья / фото - Getty Images
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (21-1) в интервью ESPN MMA заявил, что в 2022 году хочет выйти в октагон хотя бы трижды.
«Я хочу как минимум три боя в этом году. Я недоволен. Честно говоря, прошлый год был самым ненасыщенным в моей карьере в UFC. Я провел два боя, поднялся в полутяжелый вес, провалил эту дополнительную миссию, а затем защитил свой пояс в среднем весе.
В какой-то момент боя с Веттори мне стало скучно. Мой тренер Твистер даже выкрикнул: «Не скучай, Иззи, будь начеку». И я такой: «Да, и правда». Это было невесело, потому что Веттори не пытался выиграть. Он пытался выжить, и я такой: «Ну, пояс у меня, а ты не хочешь рисковать в бою». Но не будем больше говорить о нем, а то он будет писать об этом в твиттере следующую неделю-полторы».
Реванш Исраэля Адесаньи и Роберта Уиттакера (23-5) состоится в главном событии UFC 271.
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