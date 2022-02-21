Мария Агапова: «Мой тренер сказал, что Мороз не стала лучше драться. Значит, он знает, как победить ее»
Агапова – о конфликте с Мороз: «Если человек однажды меня подставил, второго шанса я ему не дам»
Казахстанка готова отомстить украинке на грядущем турнире UFC 272
14:54
Агапова и Мороз / Фото - fighttimeКазахстанский боец женского наилегчайшего веса Мария Агапова (10-2) поделилась мыслями о своей будущей сопернице украинки Мариной Мороз (10-3).
Цитирует Агапову telecomasia.net.
Готовы ли вы помириться с соперницей после боя, если она того пожелает?
«Нет. Если человек однажды меня подставил, второго шанса я ему не дам. Жизнь научила меня».
Напомним, летом 2021 года Мороз разразилась серией обвинений в адрес Агаповой, заявив, что Мария употребляет наркотики, избегает допинг-тестов и конфликтует с партнерами по тренировкам, из-за чего ее в конечном счете выгнали из зала American Top Team.
Поединок Мороз – Агапова состоится 5 марта в предварительном карде турнира UFC 272.
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