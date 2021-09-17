Алдо хочет провести бой против Диллашоу

Бразилец намерен стать претендентом на чемпионский титул

Жозе Алдо / фото - talksport.com

Бывший чемпион UFC в полулегком весе, бразилец Жозе Алдо (30-7) продолжает свой путь в легчайшем дивизионе. По словам Жозе, уже в следующем бою, он намерен стать претендентом на чемпионский титул в этой весовой категории, и считает, что для достижения своей цели ему подойдет победа над таким соперником, как американец Ти Джей Диллашоу (17-4).

Алдо цитирует портал bloodyelbow.com:

«Диллашоу - в центре моего внимания. Если он захочет провести поединок в начале следующего года, я без проблем могу подождать. Я хочу вернуться в октагон в декабре или январе максимум. Это отличный бой. Победа над Ти Джейем сделала бы меня снова претендентом на чемпионский титул».

Жозе Алдо поделился мнением о возможности провести реванш против звездного ирландца Конора Макгрегора (22-6).