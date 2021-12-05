Алдо неожиданно выиграл у Фонта и включился в титульную гонку
Алдо: «Мне нужен Диллашоу прямо сейчас»
Бразилец после победы над Фонтом нацелился на нового соперника
09:31
Фото: twitter.com/ufc
Бразилец Жозе Алдо (31-7) после победы над Робом Фонтом (19-5) бросил вызов бывшему чемпиону UFC в легчайшем весе Ти Джею Диллашоу (17-4). Слова Алдо в Twitter передает журналист Марк Раймонди:
«Мне нужен Диллашоу прямо сейчас. Дайте мне сразиться с Диллашоу».
Напомним, ранее Алдо рассказал, что пять лет назад у него сорвался бой против Хабиба Нурмагомедова.
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