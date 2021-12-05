Алдо – о бое с Диллашоу: «Он может состояться в будущем»
Алдо неожиданно выиграл у Фонта и включился в титульную гонку
«Король Рио» уже бросил вызов Диллашоу
08:28
Фото: UFC
Состоялся главный бой турнира UFC on ESPN 31, в котором встретились топовые представитель легчайшего веса Жозе Алдо (31-7) и Роб Фонт (19-5).
Вопреки прогнозам перед поединком, победу единогласным решением судей одержал Алдо – 50:45, 50:45, 49:46.
Таким образом, Алдо выиграл третий бой кряду и уже бросил вызов Ти Джею Диллашоу, с которым бразилец надеется оспорить звание официального претендента на титул.
Что касается Фонта, то у него прервалась серия из четырех побед подряд.
JOSE ALDO JUNIOR!!!!!!!! #UFCVegas44 pic.twitter.com/eVb7rpGUdv— UFC (@ufc) December 5, 2021
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