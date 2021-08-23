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Алдо: «Нет возможности, что мы проведем реванш с Конором»

Бывший чемпион UFC намерен вернуть себе титул в полулегком дивизионе
MMA
09:41
Алдо: «Нет возможности, что мы проведем реванш с Конором»
Жозе Алдо / Фото - essentiallysports
Экс-чемпион UFC в полулегком дивизионе Жозе Алдо (30-7) поделился мнением о возможности провести реванш против звездного ирландца Конора Макгрегора (22-6).

Цитирует Алдо MMAFighting.com.

«Нет, я не вижу себя сражающимся с Конором. Думаю, этого никогда не будет. Я прямо говорю об этом. Это может случиться, но это выглядит крайне маловероятно. Я болею за него сегодня, надеюсь, он оправится от травмы, снова будет бороться на высшем уровне и снова станет чемпионом, потому что наши имена всегда будут называться вместе. Неважно, упал ли я, а он встал или наоборот, люди всегда будут называть наши имена вместе. Нет, чувак, нет возможности, что мы проведем реванш. Я собираюсь бороться за пояс, я хочу построить карьеру в легчайшем весе и таким образом войти в историю. Я счастлив, что Соннен и другие говорят об этом реванше, но я не вижу такой возможности».


Напомним, в своем последнем поединке Алдо единогласным решением судей выиграл у Педро Муньоса (19-6) в ко-мэйнивенте турнира UFC 265.
Владимир Кириченко
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Жозе Алдо Конор Макгрегор

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