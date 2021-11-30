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Алдо – о бое с Диллашоу: «Он может состояться в будущем»
Бывший чемпион UFC жаждет поединка с грозным американцем
30 ноября 22:18
Жозе Алдо / Фото - mmamaniaЭкс-чемпион UFC в полулегком дивизионе, в настоящий момент выступающий в легчайшем весе, бразилец Жозе Алдо (30-7) заявил о желании выйти в октагон с экс-обладателем титула Ти Джеем Диллашоу (17-4).
Цитирует Алдо MMA Mania.
«Я не знаю, когда мы хотим подраться с Ти Джеем – сейчас или в ближайшем будущем. Это отличный поединок для нас обоих, для UFC и фанатов, так что мы все согласились бы на него. Я не знаю, может ли он состояться в одном карде с реваншем Стерлинг – Ян. Если да, то я буду готов. У нас с Диллашоу богатая история, поэтому нам нужно устроить этот бой».
Напомним, свой следующий поединок Алдо проведет с Робом Фонтом (19-4) на турнире UFC on ESPN 31.
Файткард турнира UFC on ESPN 31.
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