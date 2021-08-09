Алдо просит поединок с Диллашоу

УПЛ. «Десна» — «Ингулец». Видео трансляция
19:30
Выступающий в легчайшем дивизионе экс-чемпион UFC в полулегком весе Жозе Алдо (30-7) заявил, что намерен провести бой с Ти Джеем Диллашоу (17-4). Слова бразильца приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Для меня было бы здорово встретиться в следующем поединке с Ти Джеем Диллашоу. Надеюсь, что это случится в декабре.
Считаю, что это будет отличная схватка. Именно это бой мы сейчас рассчитываем получить».
Напомним, ранее Алдо уверенно победил крепкого Педро Муньоса.
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